Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo (30), na rodovia PR-436, entre Itambaracá e Bandeirantes. Por volta de 1h30, uma equipe da Polícia Militar de Itambaracá se deslocava para Bandeirantes a fim de atender uma ocorrência de perturbação do sossego, quando, no km 99 da rodovia, encontrou um veículo capotado às margens da pista, em meio às árvores.

Ao verificar a situação, os policiais localizaram um homem já sem vida dentro do automóvel. Próximo ao veículo, foi encontrada uma carteira com documentos que identificaram a vítima como Valdemir F. d. S, morador de Bandeirantes. Os pertences foram posteriormente entregues ao filho da vítima.

A área foi imediatamente sinalizada pela equipe da PM. O Corpo de Bombeiros de Bandeirantes foi acionado para realizar o desencarceramento, enquanto a viatura RPA de Bandeirantes prestou apoio. Em seguida, policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) assumiram a ocorrência, dando continuidade à sinalização e repassando as informações à Polícia Civil.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

A comunidade de Bandeirantes lamenta a perda e manifesta solidariedade à família de Valdemir F. d. S.