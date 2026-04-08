A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (8), por volta das 0h30, cerca de 99,2 kg de cocaína durante fiscalização no km 715 da BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu (PR).

A droga foi localizada após abordagem a um veículo de origem paraguaia.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram indícios de adulteração no interior do automóvel e, ao realizarem verificação detalhada, encontraram a substância escondida em um compartimento oculto sob o assoalho do veículo.

No veículo estavam um homem, de 21 anos, que conduzia o automóvel, e uma mulher, também de 21 anos, além de um bebê.

O condutor informou que receberia o veículo já preparado no Paraguai e que transportaria a droga até a cidade de Curitiba (PR), com destino final em Santa Catarina.

A carga apreendida poderia alcançar valor estimado de aproximadamente R$ 7,4 milhões no mercado ilícito, a depender do grau de pureza e do fracionamento da substância.

Os envolvidos, juntamente com a droga, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.