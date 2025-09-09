A GeniusCon chega à sua 10ª edição consolidada como o maior evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte Pioneiro e um dos mais expressivos do Paraná. Realizada entre os dias 8 e 10 de outubro de 2025, a feira celebra uma década de impacto regional, conectando talentos, impulsionando startups e fortalecendo um ecossistema colaborativo que já se tornou referência nacional.

Resultado da articulação entre instituições de ensino, entidades públicas, setor produtivo e organizações de apoio à inovação — como o SEBRAE, o IFPR e o Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRINP) —, a GeniusCon nasceu em 2016 e, desde então, transformou-se em um verdadeiro catalisador de ideias e negócios. Em nove edições, já reuniu mais de 35 mil visitantes, sendo 7,1 mil apenas no último ano, vindos de 85 municípios de 7 estados brasileiros, em caravanas organizadas especialmente para o evento.

Mais do que uma feira, a GeniusCon representa um movimento regional em prol da inovação. Ao longo dos anos, premiou iniciativas de impacto nas áreas de Agro, Turismo, Comércio e Tecnologia da Informação, além de revelar talentos em projetos de robótica, maker e startups. Em 2025, a programação volta a reunir palestras, workshops, hackathons e competições que unem estudantes, empreendedores e profissionais de diferentes setores.

Entre os destaques estão o Concurso NPMaker, que valoriza a criatividade e a cultura maker no desenvolvimento de soluções para a comunidade, a GeniusComBot, voltada à robótica e ao trabalho em equipe, e o Genius Hackathon, maratona de inovação que desafia participantes a criar soluções tecnológicas para o campo, com foco em mão de obra, produtos diferenciados, energia limpa e economia circular. Além disso, o Genius Startups reforça o apoio a negócios inovadores em toda a região, conectando ideias promissoras a investidores e aceleradores.

O público-alvo é diverso e estratégico, estudantes de ensino médio, técnico e superior, empreendedores locais, profissionais do agronegócio, além de lideranças e autoridades que impulsionam o desenvolvimento regional. A feira também é aberta à comunidade em geral, aproximando a inovação do dia a dia das pessoas.

O evento é organizado pelo Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRINP), criado em 2016 e vencedor do Prêmio Nacional de Inovação 2022. A governança, que começou envolvendo cinco municípios, hoje já se expande para mais de uma dezena de cidades, com ações que incluem a formação de habitats de inovação, programas de aceleração, hackathons, missões técnicas e apoio a startups.

Celebrando seus 10 anos, a GeniusCon reafirma sua missão de transformar o Norte Pioneiro em um território de oportunidades, com inovação como motor do desenvolvimento sustentável.

Para inscrições e mais informações, acesse https://www.geniuscon.com.br/.