Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Civil prendeu um homem de 46 anos condenado a 31 anos e 6 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, em Santo Antônio da Platina (PR). O acusado foi localizado em uma obra no bairro Jardim São Francisco.

Condenação e mandado de prisão

O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Santo Antônio da Platina. Segundo a investigação conduzida pela Delegacia local, o homem abusou do próprio enteado de forma reiterada, entre os 12 e 15 anos da vítima, utilizando-se de ameaças e violência.

Como o caso chegou à polícia

Familiares notaram mudanças no comportamento do adolescente, como sinais de depressão, retraimento social e outras reações psicossomáticas. Após algum tempo, as situações de violência sexual foram reveladas pela vítima e levadas às autoridades policiais, que deram início às investigações.

Encaminhamento do preso

Após o cumprimento do mandado, o condenado foi levado à Cadeia Pública de Ibaiti (PR), onde permanece à disposição da Justiça.