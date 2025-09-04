O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (4), três alertas amarelos para o Paraná. Um de ventos costeiros, outro de temporais e de baixa umidade.A maior parte do estado deve ser atingida pelos fenômenos. Confira os avisos.

Alerta amarelo de temporais no Paraná

De acordo com o Inmet, o estado entrou em alerta amarelo de tempestades a partir das 10h desta quinta. Com isso, boa parte dos municípios estão sob risco de fortes chuvas, ventos intensos e também para estragos.

Conforme o aviso, a chuva deve variar entre 20 e 30 milímetros por hora e também chegar aos 50 milímetros por dia. Além disso, as rajadas de vento ficam entre 40 a 60 quilômetros por hora.

Do mesmo modo, o instituto alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Contudo, os riscos são considerados baixos.

O alerta amarelo deve durar até a metade da manhã desta sexta-feira (5) e deve atingir a Grande Curitiba, Noroeste, Sudoeste, Norte e os municípios da área central do estado.