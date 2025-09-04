Cascavel (PR) — A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na manhã desta quinta-feira (4), uma grande apreensão de eletrônicos na BR-277, nas proximidades do km 596. Uma caminhonete Chevrolet S10, com placas do Paraguai, foi interceptada transportando cerca de 700 celulares sem documentação fiscal.

O veículo era conduzido por um homem de 26 anos, único ocupante, que informou aos agentes ter saído de Foz do Iguaçu com destino a Cascavel. A carga, segundo a PRF, não possuía qualquer comprovação de origem legal.

A caminhonete e os aparelhos foram encaminhados à Receita Federal de Cascavel, onde será realizada a contagem oficial dos itens e os procedimentos fiscais cabíveis. Já o condutor foi levado à delegacia da Polícia Federal e poderá responder pelo crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal.

A PRF destacou que a ação integra as atividades de fiscalização voltadas ao combate de crimes transfronteiriços nas rodovias federais da região oeste do Paraná, especialmente em rotas utilizadas para o transporte irregular de mercadorias.

Assista o vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/DOMAYPLDY7n/?igsh=ZjZmb2g4Nm54aDgy