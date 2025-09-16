O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e atual secretário de Administração de Praia Grande, Ruy Ferraz Fontes, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (15), na cidade de Praia Grande, litoral sul paulista.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, no bairro Nova Mirim. Fontes conduzia um veículo quando foi interceptado por criminosos que desceram de outro automóvel e efetuaram diversos disparos. Após ser atingido, o carro conduzido por Fontes capotou e colidiu com um ônibus. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi constatada no local.

Fontes atuou por mais de quatro décadas na Polícia Civil e ocupou o cargo de delegado-geral entre 2019 e 2022. Durante sua trajetória, esteve à frente de investigações contra o crime organizado, incluindo ações pioneiras contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). Também comandou unidades como o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), o Departamento de Narcóticos (DENARC), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

A Prefeitura de Praia Grande divulgou nota lamentando o ocorrido e informou que os detalhes da investigação estão sob responsabilidade dos órgãos de segurança pública. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) não se pronunciou oficialmente.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio.