A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a equipe de Saúde Coletiva e Vigilância Sanitária, realizou nesta semana atividades de prevenção contra acidentes com escorpiões em escolas da rede municipal.

Na quarta-feira (12), a ação foi desenvolvida na Escola Municipal Dina Tereza, em Marques dos Reis. Já na quinta-feira (14), a iniciativa chegou ao EMEI Cantinho Meu, na Vila Maria. Em ambas as unidades, profissionais da saúde dialogaram com professores, diretores, funcionários e alunos, reforçando medidas de segurança e conscientização.

Durante as visitas, foram apresentadas orientações sobre como identificar o escorpião, evitar acidentes e agir corretamente em situações de risco. O objetivo é ampliar o conhecimento da comunidade escolar e garantir que todos estejam preparados para lidar com possíveis ocorrências.

A coordenadora da Saúde Coletiva, Marilza de Freitas, destacou o empenho das equipes envolvidas. Segundo ela, o trabalho conjunto tem sido essencial para fortalecer a prevenção, promover saúde e assegurar maior proteção à população.

Com ações educativas como esta, o município reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade escolar, além de reforçar a importância da informação como ferramenta de prevenção.