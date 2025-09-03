A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo uma série de ações durante o mês de setembro em apoio à campanha Setembro Amarelo, dedicada à conscientização e prevenção do suicídio. A iniciativa busca ampliar o diálogo sobre saúde mental e incentivar atitudes de acolhimento e empatia.

Ao longo do mês, estão previstas atividades como palestras, rodas de conversa, distribuição de materiais informativos e orientações sobre os canais de apoio disponíveis. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância de oferecer escuta ativa e apoio emocional a quem enfrenta sofrimento psíquico.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, gestos simples, como estender a mão ou demonstrar empatia, podem representar o início de uma nova esperança. “Falar sobre saúde mental é fundamental para quebrar o silêncio e salvar vidas. Ninguém está sozinho nessa luta”, destaca a pasta.

A campanha também reforça a divulgação do CVV (Centro de Valorização da Vida), que oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188, funcionando 24 horas por dia.

Com o lema “A vida importa”, o Setembro Amarelo em Jacarezinho convida toda a comunidade a participar das ações, fortalecer redes de apoio e contribuir para a construção de uma sociedade mais acolhedora e consciente.