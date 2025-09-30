Na manhã desta terça-feira, 30 de setembro, um jovem de 23 anos perdeu a vida após se afogar na represa municipal de Quatiguá, localizada no Norte Pioneiro do Paraná. O incidente mobilizou equipes de resgate e deixou a comunidade local consternada.

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foi acionado após uma ligação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), informando sobre uma vítima de afogamento no município. A equipe se deslocou rapidamente até o local para prestar atendimento emergencial e iniciar as buscas.

Segundo relatos preliminares, o jovem teria entrado na água e desaparecido pouco depois, gerando preocupação entre testemunhas. Os bombeiros utilizaram equipamentos de mergulho e técnicas de resgate aquático para localizar o corpo, que foi encontrado após intensas buscas.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente, e as circunstâncias exatas do afogamento estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A represa municipal é um ponto conhecido de lazer na cidade, o que levanta preocupações sobre segurança e sinalização adequada.

O caso reacende o alerta sobre os riscos de afogamento em áreas públicas e reforça a importância de medidas preventivas, como a presença de salva-vidas, placas informativas e campanhas educativas. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA), o Brasil registra uma morte por afogamento a cada 90 minutos, sendo a maioria dos casos evitável.