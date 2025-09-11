No dia 12 de outubro, feriado nacional em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, Jacarezinho-PR será palco de uma grande celebração que une fé, tradição e cultura. A programação inclui uma cavalgada com destino à Catedral Diocesana, além de diversas atividades festivas ao longo do dia.

A concentração da cavalgada está marcada para as 8h na Vila Setti. Às 10h30, os cavaleiros partem rumo à Catedral Diocesana de Jacarezinho, onde, às 12h, será realizada a bênção dos participantes em frente à igreja.

Durante todo o dia, a Catedral será o centro das comemorações, com atrações para todas as idades. A Fazendinha do Ragulo estará presente com exposição de animais como pôneis, cabras, coelhos e uma mini vaca, proporcionando uma experiência educativa e divertida para as crianças.

Além disso, haverá serviço de bar completo, com bebidas variadas, espetinhos, arroz carreteiro e sorvete. Para os pequenos, as atividades são gratuitas e incluem algodão doce, pipoca e cama elástica.

A organização convida toda a comunidade a participar e colaborar na divulgação deste ato de fé, tradição e confraternização.