A Polícia Militar prendeu um homem na tarde desta terça-feira (9), por volta das 15h30, após ele invadir a casa da própria família e ameaçar a mãe, de 80 anos, e outros parentes com um facão. O caso aconteceu na Rua Afonso Pena, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o registro policial, a equipe foi acionada após a denúncia de que o suspeito havia entrado na residência de sua irmã de forma violenta. Durante o deslocamento, uma nova ligação informou que ele estava armado com um facão e fazendo ameaças contra todos os presentes.

No local, os policiais visualizaram o indivíduo ainda no quintal da casa, portando o objeto cortante. Ele foi verbalizado e acatou os comandos da equipe, sendo contido e algemado devido ao estado de agitação.

Segundo relatos da família, o homem exigia dinheiro para comprar entorpecentes e chegou a pular o muro da residência, ameaçando a própria mãe com o facão e quebrando a janela da cozinha. A idosa, assustada, acabou entregando R$ 100 ao filho. O neto registrou parte da ação em vídeo, que foi anexado ao boletim de ocorrência.

Ainda conforme os familiares, o suspeito afirmou que escreveria o nome do irmão no facão e o mataria com a arma branca. Ele também apresentava ferimentos no rosto e no braço, possivelmente causados ao pular o muro ou ao quebrar as janelas.

A vítima, uma idosa de 80 anos, ficou emocionalmente abalada e já havia solicitado medida protetiva anteriormente contra o agressor.

O homem foi preso em flagrante e conduzido ao pronto-socorro para avaliação médica, junto com os demais envolvidos, antes de ser levado à Delegacia de Polícia Civil. O facão utilizado nas ameaças foi apreendido.