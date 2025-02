O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou, nesta quinta-feira (13), um panorama do Estado a prefeitos e prefeitas na abertura do evento Paraná Mais Cidades, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O encontro, que reúne lideranças dos 399 municípios do Estado, tem como objetivo apresentar programas do governo aos novos gestores, que assumiram a gestão em 2025.

Ratinho Junior fez um resumo das principais ações estaduais nas áreas de logística, investimentos em obras, saúde, educação, entre outras. O governador iniciou sua fala destacando o objetivo principal do Paraná Mais Cidades. “Queremos apresentar programas que o Estado tem para que vocês se organizem, planejem para começarem o mandato alinhados aos programas do Governo do Estado”, destacou o governador aos prefeitos e lideranças presentes no evento. “É uma prestação de contas de como está o Paraná.”

Os resultados econômicos do Estado, como a consolidação como a 4ª maior economia do Brasil; a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) de 8,9% em cinco anos, acima da média nacional; e o crescimento de 7,5% na atividade econômica do Paraná, índice medido pelo Banco Central, são fatores que ajudam a explicar o bom momento vivido no Estado.

“Fechamos 2024 com R$ 713 bilhões, segundo o Ipardes, e em 2025 ficaremos perto de R$ 800 bilhões. O Paraná está dobrando o seu PIB em 8 anos, um marco para o Brasil, fruto de um esforço de todos, dos setores público e privado”, afirmou Ratinho Junior.

Esse crescimento é refletido na ponta, com a geração de emprego e renda para a população. Prova disso é que o Paraná está com a menor taxa de desocupação da última década, com 4%. “Estamos em pleno emprego”, salientou Ratinho Junior. “Isso cria um bom problema para nós, com as empresas precisando de mão de obra.”

QUALIDADE DE VIDA — Outro tópico abordado pelo governador foram as políticas públicas que fizeram do Paraná referência em diversos setores. Um deles é a qualidade de vida da população e o cuidado com os paranaenses, da infância à terceira idade.

Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que em 2030 o Paraná terá mais idosos do que crianças, o que demanda o desenvolvimento de novas políticas públicas. “Nós temos que nos adaptar para cuidar da velhice dessas pessoas. Estamos chegando a média de 79 anos de vida, então antigamente tínhamos que pensar em mais áreas para crianças, o que hoje tem mudado para pensarmos em políticas para idosos”, disse Ratinho Junior.

Na saúde, a regionalização tem sido o foco para melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Já foram entregues hospitais regionais em Ivaiporã, Telêmaco Borba, Toledo e Guarapuava e estão em construção mais 12 unidades em diversas cidades do Estado, além de novos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs).

ECONOMIA — Ratinho Junior também fez um apanhado das principais conquistas do Paraná no campo econômico dos últimos anos. Entre elas está a redução no tempo de abertura de empresas, que alcançou a média de 8 horas; e o decreto de Baixo Risco, que liberou mais de 700 atividades econômicas da necessidade de alvarás.

O Estado também tem seu bom momento econômico registrado pelas pesquisas do IBGE, que apontaram crescimento de 3,8% na indústria, 5% no turismo e 5,3% no setor de serviços, segundo dados dos últimos 12 meses. Além disso, o Paraná atraiu mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados desde 2019, fruto da confiança do setor produtivo nas políticas e programas do Governo do Estado.

No campo das exportações, o Paraná também vai bem, lembrou o governador, ao ressaltar o crescimento de 153 em 2014 para 172 destinos no mundo dos produtos paranaenses em 2024. “Somos o supermercado do mundo. Não queremos mais vender apenas a soja e o milho para os asiáticos transformarem isso em produto, mas sim tudo embalado, industrializado, gerando maior valor agregado”, reforçou.

CONTAS PÚBLICAS — Um panorama das contas públicas também foi apresentado por Ratinho Junior. “Quem não cuida das finanças não consegue cuidar dos mais pobres, das pessoas humildes. Tivemos um trabalho rigoroso de continuar avançando, melhorando nossas contas para poder promover mudanças”, comentou o governador.

O Paraná está com as contas equilibradas, conquistou pela primeira vez Capag A+ e com endividamento negativo, significando que o Estado tem capacidade para quitar todas as suas contas dos próximos 20 anos e ainda ter dinheiro em caixa para investimentos. “Os investidores olham esse equilíbrio, e isso nos dá a liberdade de irmos a instituições bancárias nacionais e internacionais para emprestar qualquer volume de recursos, sem precisar da garantia da União”, explicou para as mais de 4 mil pessoas presentes no evento.

EMPRESAS — Sobre as empresas com participação do Governo do Estado, Ratinho Junior destacou os crescentes investimentos da Sanepar, que alcançará R$ 11,8 bilhões até 2029, o que irá contribuir para a universalização do saneamento no Paraná, antecipando o Marco do Saneamento. Hoje o Estado conta com 83% de seu esgoto recolhido e 100% dele tratado.

No campo da Copel, que foi transformada em corporação em 2023, investirá R$ 2,5 bilhões neste ano, com a construção de 20 novas subestações, além de programas como o Paraná Trifásico, que está instalando mais de 25 mil quilômetros de redes trifásicas, mais seguras e com mais estabilidade.

REFERÊNCIA — Nos últimos anos, o Paraná passou a ser referência para o Brasil em diversos setores, destacou Ratinho Junior. “Temos a melhor educação do Brasil segundo o Ideb, somos o estado mais sustentável do Brasil, exemplo de desenvolvimento sustentável pela OCDE e um dos mais inovadores do Brasil”, lembrou.

O modelo de concessões rodoviárias também é outro marco para o País, ao unir em um mesmo contrato rodovias federais e estaduais, somando 3,3 mil quilômetros concedidos durante 30 anos. “Com essa modelagem, estamos atraindo R$ 60 bilhões de obras em 7 anos. A termos de comparação, o orçamento do DNIT, órgão federal que cuida das rodovias de todo o Brasil, foi de R$ 7 bilhões em 2023.”

PROJETOS — Com investimentos recordes nos últimos anos, fruto de um bom ambiente econômico e rigor com as contas públicas, diversas obras foram ou serão entregues nos próximos anos, em um pacote superior a R$ 8 bilhões. Entre elas está o Moegão, maior obra portuária em andamento no Brasil e que vai transformar o recebimento de cargas no Porto de Paranaguá com o fortalecimento do modal ferroviário.

Outro grande investimento é a Ponte de Guaratuba, que se aproxima dos 40% de execução com um orçamento de R$ 387 milhões. Outras obras também foram destacadas pelo governador, como a restauração em concreto da PRC-280 e mais oito rodovias do Estado; o novo Contorno Sul de Curitiba; a finalização da Orla de Matinhos; o Museu de Arte Internacional de Foz do Iguaçu, em parceria com o Centre Pompidou; a Fábrica de Ideias e o Centro de Eventos, em Curitiba; o planetário do Parque da Ciência, em Pinhais; entre diversas outras planejadas ou já em execução.

No campo da urbanização, o Asfalto Novo, Vida Nova, programa do Governo do Estado em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, tem mudado a realidade dos municípios paranaenses ao promover a pavimentação de 100% da área urbana. “É um programa que tenho um carinho muito grande, o maior voltado a urbanização da América do Sul. Estamos asfaltando com galeria, calçada e LED, 239 cidades de uma só vez. Já investimos R$ 878 milhões e a ideia é que possamos avançar ainda mais”, explicou.

Por fim, o governador destacou a importância do planejamento para que essas e outras obras possam sair do papel. “Eu reforço aqui: façam projetos. Não adianta termos recursos sem que existam projetos para que eles possam ser aplicados”, recomendou às centenas de prefeitos presentes no Paraná Mais Cidades