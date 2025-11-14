Santo Antônio da Platina (PR) – Na madrugada desta sexta-feira (14), por volta das 00h50, a Polícia Militar realizou uma abordagem na Rua Willian Vilas Boas, Bairro Santa Terezinha, em um ponto já conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento, os policiais identificaram três indivíduos reunidos no local. Dois deles possuíam histórico criminal relacionado ao tráfico, enquanto o terceiro não apresentava antecedentes. Com o grupo, foram encontrados valores em dinheiro que somavam aproximadamente R$ 495,20.

Em varredura realizada nas proximidades, os agentes localizaram 12 porções de crack, escondidas dentro de um tijolo. Um dos abordados, maior de idade, assumiu a propriedade do entorpecente, recebendo voz de prisão em flagrante. O adolescente também foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

A ação reforça o trabalho da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na garantia da segurança da comunidade platinense.