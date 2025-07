Jacarezinho deu um passo decisivo rumo à modernização da saúde pública municipal nesta quinta-feira (10), com a inauguração oficial do Pronto Atendimento Primário (PAP) 24 horas, uma estrutura inédita na cidade que marca o início de um novo modelo de atenção à saúde, mais ágil, humanizado e eficiente.

Instalado no prédio do Centro de Saúde Moysés Lupion, o novo PAP funciona de forma desvinculada da Santa Casa de Misericórdia, representando uma mudança histórica na gestão da atenção primária. A unidade integra, ainda, a Farmácia Municipal 24h, otimizando o atendimento e garantindo mais bem-estar à população, especialmente nos casos clínicos leves e moderados.

Durante a solenidade, autoridades celebraram a entrega da obra e destacaram o protagonismo do prefeito Marcelo Palhares, responsável por idealizar e concretizar o projeto. À frente do CISNORPI (Consórcio de Serviços do Norte Pioneiro) e do Consórcio Paraná Saúde, Palhares vem sendo reconhecido pela atuação firme e inovadora na área da saúde pública.

“Essa é uma conquista que nasce do compromisso com o povo de Jacarezinho. O PAP é a resposta concreta aos anseios da população, que há anos pedia por um atendimento mais digno, rápido e acolhedor. Hoje entregamos muito mais que uma nova estrutura, entregamos um novo conceito de saúde pública”, afirmou o prefeito.

O PAP conta com triagem por classificação de risco, consultórios médicos, sala de estabilização e leitos de curta permanência, todos operando sob gestão direta da Prefeitura de Jacarezinho e com funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Antonio Neto, do presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Curi, dos deputados federais Pedro Lupion e Sandro Alex, deputados estaduais, secretários de Estado, prefeitos da região, vereadores e lideranças locais.

Após os discursos, os convidados participaram de uma visita guiada pela estrutura do novo serviço, que também apresentou os protocolos de atendimento e a equipe técnica responsável.