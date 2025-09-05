Motorista foge após provocar acidente no centro de Jacarezinho

Jacarezinho (PR)

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (4), por volta das 1h, na Avenida Manoel Ribas, no cruzamento com a Rua Benjamim Constant, no centro da cidade.

Segundo informações apuradas no local, um veículo GM Vectra trafegava pela avenida quando foi atingido por outro automóvel, identificado por testemunhas como um Chevrolet Cruze de cor prata. Com o impacto, a condutora do Vectra perdeu o controle da direção, subiu na calçada e colidiu contra o muro de uma residência.

Apesar do susto, a motorista que estava sozinha no carro não sofreu ferimentos. O condutor do Cruze, que teria provocado a colisão, fugiu do local sem prestar socorro, o que configura infração grave segundo o Código de Trânsito Brasileiro.

Testemunhas conseguiram anotar a placa do veículo envolvido e câmeras de segurança da região devem auxiliar na investigação. O carro já foi identificado pelas autoridades, e o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que deve instaurar inquérito para apurar os fatos e responsabilizar o motorista.

A população pode colaborar com informações por meio dos canais oficiais da polícia.https://www.instagram.com/reel/DOM9XjTjfXg/?igsh=MWRhbmF5NGxiMWV3cQ==