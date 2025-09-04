Na tarde desta quarta-feira (03/09/2025), por volta das 14h, uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR), resultou na prisão de um casal na apreensão de entorpecentes, dinheiro, celulares e veículos em Siqueira Campos/PR.

A ação foi desencadeada com base em denúncias anônimas e investigações que apontaram em indícios contundentes de que havia tráfico de drogas na residência do casal. Com base nestes resultados, foi expedido um mandado judicial de busca e apreensão que foi cumprido na tarde de ontem (03).

Chegando ao local, em breve monitoramento da área, foi abordado um veículo suspeito que havia saído da residência, onde foi localizada uma porção de cocaína escondida no sistema de ventilação do lado do passageiro. O passageiro do carro admitiu ter adquirido a droga na residência alvo da operação.

Foi realizado o cerco e abordagem da casa. Durante adentramento, os policiais visualizaram o indivíduo suspeito passando algo para sua mulher. Uma policial feminina revistou a mulher, sendo o objeto encontrado e constatado se tratar de porções de cocaína e crack, em embaladas para venda.

Na residência foi localizado e apreendido dinheiro (R$342,00), 04 aparelhos celulares e 02 motocicletas suspeitas de serem utilizadas para comércio de drogas.

Além das prisões, duas crianças que estavam na residência foram encaminhadas ao Conselho Tutelar para proteção e cuidados adequados.

📌 Resultados da operação:

• 02 pessoas presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

• 01 pessoa encaminhada por uso de entorpecente;

• 04 buchas de cocaína apreendidas (1,4g);

• 09 pedras de crack apreendidas (3,5g);

• 04 celulares apreendidos;

• R$ 342,00 em espécie apreendidos;

• 02 motocicletas apreendidas.