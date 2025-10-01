O município de Jacarezinho volta a celebrar o amor e a inclusão social com a realização do Casamento Comunitário, marcado para o dia 12 de novembro, às 19h, no Cine Iguaçu.

O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), em parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, o Cartório de Registro Civil e o programa Justiça no Bairro.

A iniciativa tem como objetivo possibilitar que casais em situação de vulnerabilidade econômica possam oficializar sua união sem custos.

Podem participar aqueles que tenham renda de até 1,5 salário-mínimo por pessoa ou até 3 salários-mínimos por casal.

Como participar?

As inscrições estão abertas até o dia 24 de outubro, e devem ser realizadas nos CRAS do município (Aeroporto ou Vila São Pedro). Os casais precisam apresentar:

• RG e CPF de cada noivo;

• Folha resumo do CadÚnico;

• Declaração de gratuidade para fins de casamento coletivo;

• Comprovante de residência de cada noivo;

• Certidões atualizadas.

O Casamento Comunitário é uma oportunidade única para os casais realizarem o sonho do casamento civil, fortalecendo laços familiares e promovendo cidadania. Além da cerimônia, o evento simboliza o compromisso da gestão municipal e do TJPR em apoiar famílias que não têm condições de custear um casamento tradicional.

O prefeito Marcelo Palhares reforça a importância da iniciativa. “Mais do que uma cerimônia, o Casamento Comunitário representa dignidade, igualdade e oportunidade. É emocionante ver a felicidade dos casais que realizam esse sonho. Jacarezinho se orgulha em ser parceira desse projeto que transforma vidas”.