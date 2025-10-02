Na manhã desta quarta-feira (1º), por volta das 10h, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta durante patrulhamento no bairro Nossa Senhora das Graças, em Jacarezinho.

De acordo com o registro, a equipe de Operações com Cães visualizou uma motocicleta circulando sem placa de identificação. Durante a abordagem, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A identificação do veículo foi realizada por meio do número de chassi, sendo confirmado tratar-se de uma Honda/CG 150 FAN ESDI. Além da ausência da placa, a motocicleta apresentava diversos equipamentos obrigatórios danificados ou inoperantes.

Diante da situação, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do 2º Batalhão da Polícia Militar. Foram lavrados os Autos de Infração de Trânsito (AITs) correspondentes às irregularidades encontradas.