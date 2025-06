No próximo sábado, dia 28 de junho de 2025, Jacarezinho será palco da 1ª Caminhada Junho Verde um evento voltado à conscientização ambiental e ao incentivo de práticas sustentáveis em meio à natureza. A caminhada terá início às 7h30, em frente à Catedral Diocesana de Jacarezinho, com destino ao Horto Florestal, num trajeto de aproximadamente 3,8 km. Ciclistas também estão convidados a participar.

A programação, aberta a toda a comunidade, contempla uma série de atividades ao ar livre. Assim que os participantes chegarem ao Horto, haverá uma Missa Campal, seguida de diversas ações integradas à natureza, como passeios por trilhas na Floresta Atlântica, visita guiada ao Viveiro Florestal, exposições com temas ambientais, além de momentos para contemplação da paisagem natural. Famílias e amigos poderão aproveitar ainda o espaço para piqueniques, em um ambiente propício ao convívio e à reflexão sobre a preservação ambiental.

A 1ª Caminhada Junho Verde faz parte das iniciativas do município para promover o engajamento da população em práticas sustentáveis e valorizar os recursos naturais da região. Uma oportunidade única para conectar-se com a natureza, cuidar do meio ambiente e fortalecer os laços comunitários.