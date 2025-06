Nesta quarta-feira (25), o Paraná amanheceu sob forte influência de uma massa de ar frio que vem afetando todo o Sul do país. As condições atmosféricas favoreceram a formação de geada em várias regiões do estado, com destaque para o sudoeste, centro-sul, sul e Campos Gerais, onde o fenômeno teve intensidade moderada a forte.

Segundo a meteorologista do Simepar, Júlia Crepaldi Munhoz, até as 5h30 da manhã, foram registradas as menores temperaturas de 2025 até o momento em 29 municípios paranaenses — 19 deles apresentaram temperaturas negativas. O destaque dos recordes de frio ficou para a metade leste do Paraná, englobando regiões como o Sudeste, Campos Gerais, Norte, Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e até o litoral.

Onda de frio ganha força com nova massa de ar polar

A atuação da massa de ar polar provocou mais um amanhecer gelado em grande parte do estado. Embora o dia tenha predomínio de sol em várias regiões, o frio se manteve firme durante toda a manhã. As temperaturas começaram a subir apenas no período da tarde, mas ainda assim de forma tímida.

Regiões mais afetadas pela geada forte:

Sudoeste

Centro-Sul

Sul

Campos Gerais

Mudança à vista: chuva isolada no oeste e noroeste

Apesar do frio intenso e do tempo firme na maior parte do Paraná, a previsão aponta o retorno da instabilidade entre a tarde e a noite desta quarta-feira, especialmente entre o oeste e noroeste do estado. Nessas regiões, são esperadas pancadas de chuva isoladas, marcando uma virada no tempo.