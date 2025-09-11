A Polícia Militar recuperou um veículo roubado na tarde desta terça-feira (9) na zona rural do bairro Jacutinga, em Santo Antônio da Platina. O automóvel havia sido levado durante um assalto registrado no mesmo dia, conforme o Boletim de Ocorrência Unificado nº 1138282/2025.
A equipe policial foi acionada via 190 após denúncia de que um carro estaria abandonado próximo a um canavial, cerca de 1,5 km à frente da Granja do Régis. No local, os militares encontraram um VW Gol, de cor prata, escondido entre as plantações, com os faróis acesos, vidros parcialmente abertos, sem a chave na ignição e com o retrovisor esquerdo quebrado.
Após contato com a Polícia Civil, foi informado que não seria realizada perícia no local. Diante disso, a equipe da PM realizou a remoção do veículo, tomando os devidos cuidados para preservar eventuais vestígios. O carro foi encaminhado à 38ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.
O automóvel foi recuperado e devolvido ao proprietário, que compareceu ao local com a chave reserva.