A secretaria municipal de Saúde e o Comitê de Combate à Dengue preparam um novo mutirão e outras ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença, no intuito de manter Jacarezinho sem maior reincidência de casos.

Hoje (segunda, 27) o secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, se reuniu com representantes do comitê para definir novas estratégias de combate à dengue, que tem no período do verão os maiores índices de casos.

A orientação é que a população continue mantendo terrenos e calçadas limpas e evitando deixar objetos que possam acumular água parada.