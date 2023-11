A terça-feira (28) promete ser de chuva em todo estado do Paraná. Segundo previsão do Simepar, a área de instabilidade predomina em todas as regiões e algumas cidades podem registrar tempestades e ventos fortes.

O meteorologista Samuel Braun também destacou que “pancadas de chuva podem acontecer a qualquer momento na maior parte das regiões do Paraná”. Apesar da instabilidade, municípios do norte, noroeste e Norte Pioneiro devem ter um dia bastante abafado.

Em Paranavaí a máxima chega aos 30°C. Já em Jacarezinho e Umuarama os termômetros devem registrar 29°C. Em Londrina, Maringá, Apucarana e Guaíra, a temperatura pode bater 28°C. Veja a previsão no carrossel acima