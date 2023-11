No dia 24 de novembro foi realizada a Cerimônia de encerramento do ano de instrução da Turma 2023 do Tiro de Guerra 05-007.

Durante a solenidade foi realizada a promoção a Cabo da Reserva dos Monitores, entrega de prêmios e diplomas por Assiduidade, desempenho de funções, Atirador Destaque, Melhor Aptidão Física, Atirador mais distinto e melhor Atirador Combatente.

Estiveram presentes na cerimônia autoridades civis e militares do município de Jacarezinho, além de familiares e amigos dos formandos. Após a solenidade foi realizado um jantar na AABB com a presença de autoridades, familiares e amigos dos Atiradores.

O Chefe de Instrução agradeceu o apoio das diversas instituições com a entrega de uma lembrança do TG às autoridades e parabenizou a Turma de Atiradores 2023 pela conclusão com êxito desta importante etapa.

Tiro de Guerra “Escola de Civismo Patriotismo e Cidadania.”

Fotos: Carlos Basso