Um homem de 52 anos, identificado como Jairo Alves Rodrigues, morreu em um acidente com um carro na noite de domingo (26), na estrada rural Água da Peroba, em Quatiguá/PR.

Conforme apurou o JR Diário, o carro que ele estava, um VW Gol, caiu em um córrego por volta das 22 horas, após o condutor perder o controle da direção do veículo.

De acordo com testemunhas, o veículo transitava pela estrada rural e, ao se aproximar da ponte, o motorista perdeu o controle da direção e o carro caiu no córrego. O acidente só foi descoberto na manhã desta segunda-feira (27) por moradores da região.

Jairo estava no banco do carona e não resistiu aos ferimentos. O motorista foi resgatado com vida e foi encaminhado ao Hospital de Quatiguá.