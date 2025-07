Um grave acidente registrado no fim da tarde de sábado (19) mobilizou a comunidade católica de Ibaiti e região. O Padre Leandro Malaquias, de 27 anos, ficou gravemente ferido após uma colisão envolvendo o carro que dirigia e uma carreta. Desde então, fiéis se uniram em uma corrente de orações pela recuperação do religioso, que está internado na UTI.

Colisão ocorreu no trevo da PR-092, em Quatiguá

O acidente aconteceu por volta das 17h25 de sábado (19), no trevo da PR-092, rodovia que dá acesso ao município de Quatiguá, no Norte Pioneiro do Paraná. Padre Leandro conduzia um Chevrolet Cobalt pertencente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus quando colidiu com uma carreta Scania.

O motorista da carreta, de 41 anos, saiu ileso e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Padre passou por cirurgia e permanece na UTI

Após o acidente, o padre foi socorrido em estado grave e levado inicialmente ao hospital de Quatiguá. Dada a gravidade dos ferimentos, ele foi rapidamente transferido para a Santa Casa de Jacarezinho, onde passou por cirurgia e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Há expectativa de que ele seja transferido para um hospital em Londrina, onde poderá receber tratamento ainda mais especializado.

Pascom pede orações pela recuperação do religioso

A Pastoral da Comunicação (Pascom) do Santuário Sagrado Coração de Jesus divulgou uma nota oficial nas redes sociais pedindo orações pela recuperação do Padre Leandro. A comunidade católica da região também tem se mobilizado com mensagens de apoio e fé nas redes sociais.

Estado grave, mas estável; transferência para Londrina pode acontecer nas próximas horas

Segundo informações atualizadas, o quadro de saúde do padre continua grave, mas estável. A equipe médica avalia a transferência para Londrina ainda neste domingo ou nos próximos dias, dependendo da evolução clínica e da disponibilidade de vaga.