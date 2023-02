Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas mulheres morreram e dois homens ficaram feridos em um acidente de trânsito na BR-467, na altura do quilômetro 114, embaixo do viaduto da Rua Domiciano Theobaldo Bresolin, em Cascavel, região oeste do Paraná, na manhã deste domingo, 12.

O motorista, de 23 anos, teria perdido o controle da direção em uma curva quando capotou. As duas mulheres, jornalistas que atuavam na região, acabaram sendo ejetadas do automóvel. Os socorristas tentaram reanimar as vítimas com manobras de massagem cardíaca, porém, elas não resistiram e morreram no local. Shara Karoliny Miranda, de 24 anos, trabalhava em uma emissora de TV local. Já Celeste Pereira, também de 24 anos, trabalhava em uma agência de publicidade na cidade.

O motorista de 23 anos foi socorrido e encaminhado para o hospital com ferimentos leves. Já o passageiro sofreu escoriações e recusou encaminhamento.

As informações são do portal CGN e RIC Mais.