Na tarde de quinta-feira (16), equipes da Polícia Militar realizaram o cumprimento de um mandado de prisão no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do estado.

A ação ocorreu por volta das 15h, em uma propriedade rural localizada na região conhecida como Sítio Quadrinha, no bairro Gabelão. O mandado judicial, expedido com base no artigo 121 do Código Penal, que trata do crime de homicídio, foi cumprido após abordagem ao suspeito na área externa da residência.

Segundo informações da corporação, o homem foi informado sobre a ordem judicial, recebeu voz de prisão e teve seus direitos constitucionais garantidos no momento da abordagem.

Na sequência, ele foi encaminhado ao hospital municipal para a realização de exame que atestasse sua integridade física. Posteriormente, foi conduzido ao Departamento Penitenciário (Depen), onde permanece à disposição da Justiça.

A operação resultou no cumprimento de um mandado de prisão e na detenção de um indivíduo.