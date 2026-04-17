Na manhã de quinta-feira (16), uma ocorrência inesperada mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Durante uma operação de fiscalização de velocidade na BR-277, agentes foram acionados por um veículo que parou pedindo auxílio: uma passageira estava em trabalho de parto.

A gestante, acompanhada pelo marido e uma amiga, teve a bolsa rompida durante o trajeto. Diante da urgência, os policiais escoltaram o carro até o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da concessionária Via Araucária. No local, ela recebeu atendimento inicial e foi encaminhada para uma ambulância da concessionária.

Com o trânsito lento na rodovia e a necessidade de chegada rápida à maternidade, a PRF passou a escoltar a ambulância até Curitiba. O percurso de aproximadamente 24 quilômetros foi concluído em menos de meia hora, garantindo que a paciente chegasse em segurança ao hospital onde realizava acompanhamento pré-natal.

O desfecho foi positivo: no fim da tarde, nasceu José, com 48 centímetros e 3,6 quilos. A ação demonstrou a importância da pronta resposta da PRF em situações emergenciais, assegurando que mãe e filho recebessem atendimento adequado sem complicações.