Uma ocorrência de lesão corporal gravíssima/Tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar na noite de quinta-feira (16), no distrito de Conselheiro Zacarias, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com informações repassadas pela corporação, a equipe foi acionada após o recebimento de vídeos que mostravam a agressão contra uma mulher em um estabelecimento comercial da localidade. Segundo o relato inicial, a vítima teria sido atacada por dois homens e, após perder a consciência, colocada em um veículo que deixou o local em direção desconhecida.

Durante o deslocamento pela rodovia PR-092 e por uma estrada rural, os policiais localizaram um automóvel com as características informadas. Na abordagem, foram observadas manchas de sangue na parte externa e interna do veículo, especialmente no banco traseiro.

Os dois ocupantes foram abordados e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado em revista pessoal, apresentavam vestimentas semelhantes às registradas nos vídeos, além de sinais de alteração e indícios de embriaguez. Diante da situação de flagrante, ambos receberam voz de prisão. Segundo a PM, foi necessário o uso de força moderada para contê-los, conforme os protocolos operacionais.

O veículo também foi apreendido e encaminhado para os procedimentos cabíveis. O condutor realizou o teste do etilômetro, que apontou consumo de álcool, resultando em autuação administrativa.

Paralelamente, uma equipe policial do município de Carlópolis localizou a vítima com vida, apresentando múltiplos ferimentos graves provocados por arma branca. Conforme laudo médico, ela sofreu diversas perfurações na região do tórax, cortes na face e outros ferimentos pelo corpo, alguns com profundidade significativa.

A vítima indicou às autoridades o possível autor das agressões. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.