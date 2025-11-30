A comunidade do bairro Três Corações, em Ribeirão Claro, é convidada a participar da eleição para direção do Colégio Sebastião Leite, que ocorrerá em 02 de dezembro de 2025.

A única candidata, Lucimara Nakamura, é pedagoga no Colégio do Campo, no bairro Monte Real, em Santo Antônio, e tem ampla experiência na Educação do Campo. Reconhecida pela gestão organizada, transparente e pelo diálogo constante com as famílias, Lucimara defende o desenvolvimento integral dos estudantes, a valorização da comunidade escolar e uma escola acolhedora, participativa e inclusiva.

A presença dos votantes é essencial para legitimar o processo e fortalecer o futuro da escola.

Quem pode votar

Alunos com 16 anos ou mais

Pais e responsáveis

Professores

Funcionários

Levar documento com foto.

A votação será no próprio Colégio Sebastião Leite.

Participe! Seu voto fortalece a escola e a comunidade.