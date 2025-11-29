A Polícia Militar do Paraná, no âmbito da Operação Protetor, realizou uma ação que resultou na prisão de três homens e na apreensão de aproximadamente 30 quilos de maconha em Toledo.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a aeronave Falcão 12 recebeu denúncia de que um veículo Gol estaria transportando entorpecentes para a cidade. Durante o patrulhamento aéreo, o automóvel foi localizado na rodovia PR-585.

Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu e iniciou fuga. Após acompanhamento das equipes aéreas e terrestres do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o veículo perdeu o controle e colidiu na marginal da rodovia. Os três ocupantes foram imobilizados e detidos.

Na vistoria, os policiais encontraram cerca de 30 kg de maconha no interior do carro. Os suspeitos, juntamente com o veículo e a droga, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Toledo, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

👉 Resultado da operação:

– 3 presos

– 30 kg de maconha apreendidos