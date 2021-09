Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prova do concurso da Polícia Civil do Paraná, que foi suspenso em fevereiro deste ano e remarcado, acontece neste domingo (3). O ensalamento foi distribuído por 13 cidades do estado, para evitar aglomerações, melhorar as condições de segurança e facilitar o deslocamento dos candidatos.

Um protocolo de biosegurança foi elaborado pelo Núcleo de Consursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que organiza o exame, e ratificado pela Secretaria de Estado da Saúde. Ele inclui o uso obrigatório de máscara, distanciamento entre as carteiras dos candidatos e salas especiais para quem se declarar integrante de grupo de risco.

Os 106 mil inscritos, a maioria de Curitiba, disputam uma das 400 vagas de nível superior disponíveis para as funções de delegado (50), investigador (300) e papiloscopista (50). Os salários variam de R$ 5.588,05 a R$ 18.280,05.