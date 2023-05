Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menino, de 13 anos, foi rendido por três ladrões e ficou quase seis horas com os criminosos, em uma propriedade às margens da BR-376, em Apucarana, norte do Paraná. Os assaltantes chegaram no sítio por volta das 13h desta sexta-feira (5) e até por volta das 17h30, o adolescente ficou sozinho com grupo armado.

O pai do menino chegou na propriedade no final da tarde e também foi rendido, logo depois, o outro filho dele e a nora chegaram no sítio e todos foram amarrados pelos criminosos, que ficaram na casa até por volta das 19h10.

A Polícia Militar realizou buscas, porém, os assaltantes, não foram encontrados. O crime é investigado. Apesar do susto e da violência do grupo armado, a família não sofreu ferimentos.

