Durante patrulhamento de rotina na Rua João Feres, bairro Central, uma equipe da Polícia Militar apreendeu um menor de idade suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (23), em frente a um imóvel já conhecido pelas autoridades como ponto de comercialização de entorpecentes.

Ao passar pelo local, os policiais visualizaram dois adolescentes dentro do terreno de uma residência, sendo que um deles arremessou um objeto por cima do muro para a casa vizinha. Diante da atitude suspeita e do histórico da área, os agentes optaram pela abordagem imediata.

Durante a averiguação, foram identificados dois jovens de 16 anos. Na sequência, após busca pelo terreno ao lado, os policiais localizaram cerca de 198 gramas de uma substância semelhante ao crack. Um dos adolescentes assumiu a posse do entorpecente no momento da abordagem.

A responsável legal do menor esteve presente durante todo o procedimento e acompanhou os trâmites junto às autoridades. Após ser conduzido ao hospital municipal para avaliação médica, o jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A ocorrência foi registrada e o menor segue à disposição da Justiça. A apreensão reforça o trabalho das forças de segurança na repressão ao tráfico de drogas no município.