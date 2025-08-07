O Senado aprovou, na manhã desta quinta-feira (7), o Projeto de Lei 2692/2025, que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos por mês. Agora, o texto vai para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposta foi aprovada em sessão relâmpago, em 20 minutos, logo após a Oposição desobstruir a Mesa Diretora, que estava sendo ocupada por deputados federais e senadores em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entenda texto aprovado sobre isenção do Imposto de Renda

O texto aprovado na manhã desta quinta-feira (7) é originário da Medida Provisória 1294/2025, editada pelo governo Lula em abril.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), lembrou que há um projeto do governo para elevar a isenção para rendimentos de R$ 5 mil por mês, mas explicou que a aprovação deste texto pelo Senado serve para garantir a regra da MP até que o outro seja chancelado.

O projeto de isenção para salários de R$ 5 mil mensais está na Câmara, já foi aprovado na comissão especial e aguarda ser pautado para votação no plenário da Casa.