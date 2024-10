Um grave acidente envolvendo 17 veículos, incluindo 11 caminhões, uma caminhonete e cinco carros, deixou uma pessoa morta e sete feridas na manhã desta quinta-feira (10) na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Entre as vítimas está Albino Bertolini, de 57 anos, morador de Santo Antônio da Platina, que conduzia uma carreta bitrem e morreu no local.

Testemunhas relataram o impacto da colisão em série, causado por cerração e chuva fraca. Odair Olivier, um dos motoristas envolvidos no acidente, descreveu o momento de desespero: “Eu joguei [o caminhão] para a esquerda, mas mesmo assim ele pegou na minha lateral e saiu empurrando todo mundo. O trânsito já estava parado. Não deu para fazer mais nada. O que tinha na frente ele arrastou. Eu nasci de novo”, disse.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os engavetamentos ocorreram entre os quilômetros 142 e 143, cerca de dois quilômetros após a praça de pedágio, no sentido Ponta Grossa. Foram três colisões em sequência, sendo a primeira por volta das 7h05, envolvendo cinco caminhões, uma caminhonete e um carro. Na segunda colisão, quatro caminhões e um carro foram afetados, e a terceira envolveu dois caminhões e três carros.

O Corpo de Bombeiros informou que quatro das sete pessoas feridas tiveram lesões graves e foram socorridas no local. As equipes de resgate trabalharam durante toda a manhã, e o congestionamento no trecho chegou a 29 quilômetros.

As autoridades reforçam o alerta para as condições perigosas nas estradas, principalmente em situações de visibilidade reduzida e chuva. A investigação das causas do acidente continua.