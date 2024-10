Na quarta-feira, 9 de outubro, por volta das 10h40min, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil foi realizada na cidade de Jundiaí do Sul. A ação tinha como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão contra um indivíduo suspeito de envolvimento no tráfico de entorpecentes no município.

Durante a operação, os policiais encontraram 29 gramas de maconha, uma balança de precisão e um celular, que seria utilizado para a comercialização das drogas. O suspeito, de 27 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal, juntamente com os entorpecentes e os objetos apreendidos, para as devidas providências.

A operação destaca a importância da colaboração entre as forças policiais no combate ao tráfico de drogas, reforçando a segurança e a ordem na comunidade.