Um acidente fatal foi registrado na madrugada deste domingo (26) na PR-272, em Pinhalão, região Norte Pioneiro do Paraná. Um jovem de 25 anos perdeu a vida após o veículo em que estava capotar na rodovia.

Segundo informações da Polícia Militar, o atendimento ocorreu por volta das 5h45, no km 72 + 800 metros da estrada. O automóvel, um GM/Prisma com placas de Pinhalão, foi encontrado capotado sobre a pista. O condutor, identificado pelas iniciais N.V.B.B., não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

As autoridades informaram que o carro seguia no sentido Japira–Pinhalão quando, por motivos ainda desconhecidos, saiu do controle e capotou. O teste do etilômetro não pôde ser realizado devido ao óbito do motorista.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica, Instituto Médico Legal (IML) e Defesa Civil foram acionadas para os procedimentos necessários. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.