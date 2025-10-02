Na noite desta quarta-feira (1º), por volta das 20h55, a Polícia Militar do Paraná, em patrulhamento pela cidade de Ribeirão Claro, realizou a apreensão de uma motocicleta durante fiscalização em via pública.

Segundo o registro, os policiais visualizaram o condutor realizando manobra perigosa ao empinar a motocicleta na Rua Doutor Vicente Machado. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado e abordado na Rua Ana Cirelli, em frente ao número 04.

Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motocicleta apresentava pendências administrativas.

O veículo foi removido ao pátio credenciado, enquanto o condutor foi liberado após as notificações de trânsito cabíveis.