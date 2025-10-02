Jacarezinho acaba de conquistar um dos maiores avanços de sua história. A empresa indiana Ray Nano Sciense, referência internacional no setor de nanotecnologia, anunciou a instalação de sua primeira unidade fabril no Brasil, com investimento de US$ 5 milhões no Município.

A conquista é resultado direto da missão oficial realizada na Índia, onde o prefeito Marcelo Palhares e o presidente do SRI-NP (Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro), Leandro Lima, estabeleceram parcerias estratégicas e abriram portas para que Jacarezinho se consolidasse como referência nacional em inovação.

Missão internacional que virou conquista local

A visita à Índia foi decisiva para atrair a confiança da Ray Nano Sciense. O encontro presencial com os executivos da companhia fortaleceu os laços institucionais e viabilizou o acordo que agora coloca Jacarezinho no mapa mundial da nanotecnologia.

“Essa conquista é fruto de muito diálogo e de uma visão clara de que Jacarezinho pode e deve ser protagonista no futuro da inovação e da tecnologia no Brasil. Esse é um marco histórico não apenas para a cidade, mas para todo o Norte Pioneiro”, destacou o prefeito Marcelo Palhares.

Polo de inovação e desenvolvimento regional

A escolha de Jacarezinho reforça a vocação do município como Polo de Inovação e Tecnologia do Paraná, impulsionando não apenas a economia local, mas também o desenvolvimento de toda a região.

O presidente do SRI-NP, Leandro Lima, enfatizou que a chegada da multinacional servirá como modelo para outros municípios. “Jacarezinho abre caminho para que novas cidades do Norte Pioneiro também se tornem protagonistas da indústria 4.0, gerando desenvolvimento regional e oportunidades para a população”, disse.

Empregos, renda e novas oportunidades

A nova fábrica será responsável pela produção local dos principais produtos da Ray Nano Sciense e abrirá espaço para parcerias com universidades, centros de pesquisa e startups, estimulando um ecossistema fértil para a inovação.

Além da geração de empregos diretos e indiretos, o investimento deve atrair fornecedores e novos negócios, fortalecendo a cadeia produtiva e ampliando a renda das famílias da região.

Com esse passo, Jacarezinho não apenas se consolida como referência em nanotecnologia, mas também assume um papel estratégico para o futuro econômico do Norte Pioneiro, projetando-se como exemplo de como a inovação pode transformar realidades locais em oportunidades globais.