O número de mortos na queda de um balão de ar quente, em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, subiu para oito. Em pronunciamento realizado nas redes sociais, o governador do estado, Jorginho Mello (PL), confirmou que as equipes de resgate estão no local e já foram confirmados oito óbitos e duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.

Durante o discurso, o governador ainda destacou que 22 pessoas estavam no balão, que caiu em cima de uma Unidade de Saúde, localizada na comunidade Cachoeira, perto da rodovia SC-108.

Houve um princípio de incêndio na Unidade de Saúde, porém, as chamas foram controladas. Jorginho Mello também destacou que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão atuando no local.

Na primeira nota divulgada pela manhã, pelo Corpo de Bombeiros, o número de mortos era de quatro. Veja o momento da queda do balão em Praia Grande (SC):

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DLKjjXnACpJ/?igsh=NDRvdzZmZDk0em44