Por volta das 18h40 deste domingo, dia 10 de agosto de 2025, um grave acidente foi registrado na PR-436, entre os municípios de Bandeirantes e Itambaracá, no Paraná.

A ocorrência aconteceu no perímetro urbano de Bandeirantes, em uma curva, quando um motociclista, que seguia sozinho em uma Honda Titan vermelha, com placa padrão Mercosul, perdeu o controle do veículo no sentido Bandeirantes–Itambaracá.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram rapidamente ao local, mais infelizmente o motociclista já estava sem vida, a Defesa Civil, Polícia Civil e IML também estiveram no local. O corpo do motociclista foi encaminhado possivelmente para o IML de Jacarezinho Pr.

Não tem informações do nome do motociclista, pois segundo informações, não encontraram o documento com o mesmo.