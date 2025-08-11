Um bebê, de apenas três meses, foi pisoteado por um boi durante um tradicional rodeio realizado em São Mateus do Sul, no Sul do Paraná, na noite de sexta-feira (8). A vítima precisou passar por cirurgia após o incidente.

De acordo com a organização do rodeio, o boi invadiu uma área restrita e a família do bebê pisoteado trabalhava com manejo de gado. Depois disso, o animal acabou ferindo o pequeno.

“A área era fechada, porém, infelizmente ocorreu o incidente. A equipe da brigada de emergência atuou de forma imediata, prestando os primeiros socorros e conduzindo a criança a um pronto socorro da cidade”.

Além disso, os representantes do evento informaram que uma pessoa foi encaminhada para acompanhar os pais durante o atendimento e que o rodeio tem todas as liberações legais.

“Toda equipe de organização e os competidores se solidarizam profundamente com a família, reforçando o pedido de orações e apoio para recuperação da criança”, concluiu a nota.

O Portal RIC entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná para mais informações do ocorrido e aguarda retorno. O Corpo de Bombeiros informou que o SAMU fez o encaminhamento da criança até o hospital.