A Polícia Civil segue com as investigações sobre quatro desaparecidos na região de Icaraíma, no noroeste do Paraná. As buscas por eles já chegam no quinto dia e as peças do quebra-cabeças apontam para homicídio. Dois homens foram identificados e são suspeitos de planejar o crime.

De acordo com o delegado Gabriel Menezes, apesar da polícia acreditar a princípio que os quatro homens desaparecidos foram mortos, nenhuma possibilidade é descartada.

“Nada é descartado até o momento. A abordagem do caso como homicídio é apenas uma capitulação preliminar”, afirmou Menezes.

A Polícia Civil está à procura de Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho suspeitos de armar uma emboscada para os quatro desaparecidos. Segundo o delegado, os dois foram ouvidos na quarta-feira (6), mas desapareceram no decorrer das investigações.

“Naquele momento eles falaram que não tinha relação com a dívida, mas sim outros familiares. Eles foram liberados e esses familiares não foram encontrados. A princípio, acreditamos que os quatro desaparecidos foram cobrar essa dívida e foram vítimas de uma emboscada. O mandado de prisão temporária deles foi expedido contra Antônio e o Paulo”, explicou.

Dívida de R$ 1 milhão pode ter motivado crime

Conforme as investigações, os próprios suspeitos confirmaram que havia uma dívida entre um dos desaparecidos e outros dois familiares. Essa dívida seria em relação envolvendo a venda de uma propriedade rural. O valor aproximado seria de R$ 1 milhão, segundo depoimentos de familiares. Contudo, o delegado aguarda a confirmação dos valores.

As investigações desenvolvidas até o momento indicam que o negócio envolvendo a propriedade rural realmente aconteceu. Não existem, até o momento, indicativos de envolvimento do crime organizado. As famílias dizem valores divergentes. Ainda estamos trabalhando nisso”, concluiu.

Homens desaparecidos no Paraná

De acordo com o delegado Gabriel dos Santos Menezes, Alencar Gonçalves de Souza, morador de Icaraíma, contratou Rafael Juliano Marascalchi, de 43 anos, Diego Henrique Afonso, de 39 anos, e Robishley Hirnani de Oliveira, de 53 anos, para a cobrança da dívida. O trio é do interior de São Paulo e se deslocou até o município paranaense.