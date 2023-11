A semana começa com o tempo fechado e temperaturas amenas em algumas regiões do Paraná. Em Curitiba, a segunda-feira (20) amanheceu com 15ºC e os termômetros não devem passar dos 22ºC. Segundo o Climatempo, com bastante nebulosidade, as máximas não devem subir muito em cidades das regiões sul, central, leste e litoral.

Já a faixa mais ao norte e oeste deve ter uma segunda-feira (20) quente e com risco de pancadas de chuva à tarde. Londrina pode bater os 30°C e Foz do Iguaçu os 33ºC.

Na quarta-feira (22) o tempo vira no Paraná e a chuva forte deve voltar ao estado. As regiões norte e sudoeste devem ser as mais afetadas. Na quinta (23), as chuvas ganham força e algumas cidades podem registrar mais de 50mm. Para fechar a semana, a sexta (24) mantém o período de instabilidade