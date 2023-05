Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O casamento é recheado de expectativa para a maior parte das pessoas. Um morador de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, porém, vai se lembrar para sempre da data por motivos nada agradáveis. Ao chegar a um cartório da cidade, na tarde desta quinta-feira (18), ele acabou preso por estupro de vulnerável.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o noivo estava com mandado de prisão em aberto e era procurado há mais de um ano pela Justiça.

“Equipe se deslocou e aguardou a chegada dos noivos para efetuar a prisão. O indivíduo foi localizado graças ao cruzamento da base de dados do INSS [Instituto Nacional do Seguro Social] com os vínculos ativos nesta circunscrição”, cita a corporação.

Detido, o noivo foi encaminhado ao sistema penitenciário.