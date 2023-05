Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Tribunal do Júri de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do estado, condenou a 19 anos de reclusão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por tentativa de feminicídio.

O crime ocorreu no Dia dos Pais em 2022, quando o réu, após discutir com a companheira, tentou atear fogo nela – entretanto, o filho do casal, de apenas nove anos na época, colocou-se entre eles para proteger a mãe e acabou sendo atingido pelas chamas. A criança ficou gravemente ferida e precisou de resgate aéreo do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), sendo levado a um centro de referência em queimados de Londrina.

O conselho de sentença acolheu as teses do MPPR, considerando a tentativa de homicídio duplamente qualificado, por feminicídio (crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e por motivo fútil. Além disso, a pena foi aumentada pelo fato de o crime ter sido cometido na presença do filho do casal.