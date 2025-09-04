Um homem identificado como Mark A, de 48 anos, e o filho Duncan E, de 13, foram encontrados em um matagal nesta terça-feira (2), em Santa Catarina, após ficarem sumidos por 5 dias. Segundo o depoimento do pai, ele estava acampando com o menino para “desintoxicar” o filho da internet e dos aparelhos tecnológicos.

De acordo com a CNN, a Polícia Civil informou que Mark A pode ser indiciado por “submeter o filho a um perigo iminente”. O homem e o menino foram encontrados na tarde de terça-feira (2) no Morro do Careca, em Balneário Camboriú, e estavam desaparecidos desde o dia 28 de agosto.

Ainda de acordo com a polícia, foi lavrado um Termo Circunstanciado e a pena pode chegar até um ano de prisão. Além disso, outras penas como prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos e perdas de bens também podem ser aplicadas.

Duncan Edward, de 13 anos, foi encaminhado ao Conselho Tutelar de Santa Catarina e segue acompanhado por um casal de amigos da família, por período indeterminado.

De acordo com informações apuradas pela CNN, amigos de Mark A. alertaram a polícia a respeito do desaparecimento no dia 31 de agosto. Conforme o Tenente Coronel Vicente, do 12° Batalhão da Polícia Militar, os celulares do pai e do filho foram encontrados no meio da rua, e o carro estava trancado próximo a área do Morro do Careca.

Mark A. é nascido nos Estados Unidos, e Duncan Edward é natural da Nicarágua. A Polícia Civil segue acompanhando o caso.

Pai que tentou “desintoxicar” filho da internet falava de ET e meteoro

Segundo a CNN, os policiais responsáveis pelo caso ouviram relatos de pessoas próximas de Mark Alexander, que falavam que o homem estava apresentando um comportamento estranho recentemente.

O comportamento incluía falar constantemente sobre a existência de extraterrestres, meteoros caindo na Terra e o fim do mundo. A polícia também teria recebido a informação de que o homem estava consumindo substâncias de cogumelo.

*Com supervisão de Guilherme Fortunato